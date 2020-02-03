Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран смерти» из-за обновления

Программисты Microsoft лишний раз доказали, что лучшее — враг хорошего. После очередного обновления Windows 10 пользователи получили вместо «летающей» ОС «синий экран смерти» — сообщение о критической ошибке.

Один из пользователей Windows рассказал, что проблемы после установки патча появились у него сразу на нескольких компьютерах. «Один из них стал очень медленно работать, на другом долгое время не снимался экран блокировки, с третьим компьютером не повезло больше всего — после перезагрузки система не запускается. Я не могу даже удалить обновление, чтобы восстановить работу», — написал он в комментариях под новостью об обновлении.

Некоторые люди столкнулись с критической ошибкой, у кого-то появились проблемы со звуком, а на каких-то компьютерах система просто стала плохо работать и медленно загружаться.

Microsoft выпустила новый патч 29 января. Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.