WADA увеличило до 61 число допинговых дел против российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после повторного анализа допинг-проб обнаружило еще четыре случая манипуляций данными. Теперь общее число дел увеличилось до 61, заявили на пятничном заседании исполкома организации.

Как сообщили в пресс-службе WADA, еще 30 апреля в результате повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории было выявлено 57 случаев манипуляций данными, проверялись и 298 российских спортсменов из базы и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год.

Результаты анализа были переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований.

В прошлом году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия кодексу. В отношении российских спортсменов были введены санкции из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

При этом, как сообщалось ранее, СК России обвиняет бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в том, что он смог удаленно зайти в базу данных Московской антидопинговой лаборатории и поменять информацию.