    15 мая 2020, 21:43

    WADA увеличило до 61 число допинговых дел против российских спортсменов

    Александра Каширина

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после повторного анализа допинг-проб обнаружило еще четыре случая манипуляций данными. Теперь общее число дел увеличилось до 61, заявили на пятничном заседании исполкома организации.
    WADA увеличило до 61 число допинговых дел против российских спортсменов

    Как сообщили в пресс-службе WADA, еще 30 апреля в результате повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории было выявлено 57 случаев манипуляций данными, проверялись и 298 российских спортсменов из базы и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год.

    Результаты анализа были переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований.

    В прошлом году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось статуса соответствия кодексу. В отношении российских спортсменов были введены санкции из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

    При этом, как сообщалось ранее, СК России обвиняет бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в том, что он смог удаленно зайти в базу данных Московской антидопинговой лаборатории и поменять информацию.