Мир 19 апреля 2024, 12:51 WADA не получило от России прошлогодний взнос на $1,2 млн Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россия не выплачивала Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный взнос за 2023 год. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба организации.

Сумма взноса от России составляла более 1,2 миллиона долларов.

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«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год», — указали в WADA.

Россия в феврале договорилась с агентством и согласовала суммы выплат за 2023 год. В конце прошлого года WADA подтвердила, что не возражает от получения взноса, но из-за ограничений в мировой банковской системе связанные с переводом денег процессы затягиваются.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали с главой WADA Витольдом Банькой от лица «африканского политика». В разговоре директор агентства признался, что участие стран в Играх дружбы является политическим вопросом.

Он выразил недовольство в связи с организацией этих международных соревнований и призвал спортивным федерациям избегать их. По его мнению, идея Игр дружбы противоречит Олимпиаде.