Власть 08 декабря 2022, 18:32 Путин назвал ответными удары по энергосистеме Украины Президент Путин объяснил атаку на энергосистему Украины ответом на решения Киева

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Украина первой нанесла удары по российским инфраструктурным объектам, включая Крымский мост и атомную электростанцию Курска. Поэтому сейчас страна получает ответ в виде атаки на свою энергосистему. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда».

Президент подчеркнул, что сейчас раздается слишком много шума вокруг ситуации с поврежденной энергосистемой Украины. Но при этом никто не обратил внимания на то, как вели себя украинцы, устроившие теракт на Крымском мосту и уничтожившие линии электропередач в Курской области.

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«Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?» — заявил Путин.

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Глава государства добавил, что сейчас любое движение России вызывает во всем мире неадекватную реакцию

«Стоит нам только пошевелиться и что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю вселенную», — добавил российский лидер.

Президент России отметил, что сейчас главная цель специальной военной операции — это защита людей, которые надеются и верят в российских военных. Путин подчеркнул, что каждый участник спецоперации должен быть уверен в том, что ведет свою борьбу достойно.