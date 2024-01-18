Мир 18 января 2024, 00:18 Взрывы прогремели в Харьковской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Чугуеве Харьковской области во время действия в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщила издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Чугуеве», — написали журналисты.

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В Харьковской области с 23:31 по московскому времени звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее взрывы прогремели в городе Сумы. Воздушная тревога в среду вечером объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

В начале января стало известно, что российские военные уничтожили завод по производству беспилотников в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.