18 января 2024, 00:18
Взрывы прогремели в Харьковской области
Серия взрывов прозвучала в Чугуеве Харьковской области во время действия в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщила издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Чугуеве», — написали журналисты.
Реклама
В Харьковской области с 23:31 по московскому времени звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее взрывы прогремели в городе Сумы. Воздушная тревога в среду вечером объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
В начале января стало известно, что российские военные уничтожили завод по производству беспилотников в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Беспилотники
Военные
Взрывы
Россия
Украина
Чугуев
ПВО
Реклама
Реклама