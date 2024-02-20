20 февраля 2024, 08:08
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких регионах Украины
Жителей Киева попросили спуститься в укрытия. В городе объявили воздушную тревогу, сообщила Киевская городская государственная администрация.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба.
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Сирены зазвучали также в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях. Особый режим начали вводить в 06:48. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Ночью 20 февраля взрывы прогремели в Кременчуге, Запорожье и Днепре. «Страна.ua» сообщила, что власти подтвердили удары по Херсону.
В селе Гвардейское Одесской области взорвалась машина. По информации местных СМИ, пострадали один из главарей украинской националистической группировки Альберт Кручинин и его супруга.
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