Мир 20 февраля 2024, 08:08 Воздушную тревогу объявили в Киеве Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких регионах Украины Unsplash

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Жителей Киева попросили спуститься в укрытия. В городе объявили воздушную тревогу, сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — заявила пресс-служба.

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Сирены зазвучали также в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях. Особый режим начали вводить в 06:48. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

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