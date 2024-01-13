13 января 2024, 17:46
Взрывы произошли на объекте в Сумской области Украины
Сумская ОВА подтвердила повреждение объекта после семи взрывов
Один из объектов в Сумской области Украины получил повреждения из-за взрывов. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.
В регионе прозвучало семь взрывов в районе города Шостки. На территорию поврежденного объекта прибыли аварийные службы.
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«Предварительно зафиксировано семь взрывов», — указали в пресс-службе.
Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объектов в Харьковской области. По его словам, на них произошло несколько взрывов.
Сирены воздушной тревоги прозвучали 13 января по всей территории Украины. Звуки взрывов раздались в Кременчуге, Днепропетровске и в Кировоградской области.
Ранее ВСУ ударили по Белгородской области. Украинские боевики запустили дроны-камикадзе, которые атаковали российские территории. Из-за нападения ВСУ один из жителей села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа получил осколочные ранения. Беспилотники также повредили три автомобиля, один из них полностью сгорел.
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