Мир 13 января 2024, 17:46 Взрывы произошли на объекте в Сумской области Украины Сумская ОВА подтвердила повреждение объекта после семи взрывов Unsplash

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Один из объектов в Сумской области Украины получил повреждения из-за взрывов. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

В регионе прозвучало семь взрывов в районе города Шостки. На территорию поврежденного объекта прибыли аварийные службы.

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«Предварительно зафиксировано семь взрывов», — указали в пресс-службе.

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объектов в Харьковской области. По его словам, на них произошло несколько взрывов.

Сирены воздушной тревоги прозвучали 13 января по всей территории Украины. Звуки взрывов раздались в Кременчуге, Днепропетровске и в Кировоградской области.

Ранее ВСУ ударили по Белгородской области. Украинские боевики запустили дроны-камикадзе, которые атаковали российские территории. Из-за нападения ВСУ один из жителей села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа получил осколочные ранения. Беспилотники также повредили три автомобиля, один из них полностью сгорел.