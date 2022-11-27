Мир 27 ноября 2022, 09:32 Взрывы прогремели в Кривом Роге после сигналов воздушной тревоги Власти Кривого Рога заявили о взрывах в городе РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремели в Кривом Роге. Ранее в регионе и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. О прилетах сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог — ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Александр Вилкул.

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Очередную воздушную тревогу объявили в восточных и центральных областях Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны, сирены прозвучали в нескольких украинских областях.

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На онлайн-карте красным цветом загорелись Черкасская, Полтавская, Кировоградская и Днепропетровская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожья.

Накануне взрывы прогремели в Днепропетровской области после сигналов воздушной тревоги, в Днепре после этого отключились подстанции.