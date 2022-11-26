Мир 26 ноября 2022, 13:21 Взрывы прогремели в Днепропетровске после сигналов воздушной тревоги Мэр Днепропетровска Филатов заявил о взрывах и отключении подстанций в городе Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске. Ранее в регионе и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. О прилетах в город сообщил мэр Борис Филатов в соцсетях.

Реклама

По его словам, в Днепропетровске отключились несколько трансформаторных подстанций. На место ЧП выехали аварийные службы. Филатов подчеркнул, что инфраструктура и коммуникации не пострадали. Местные СМИ сообщают о крупном пожаре в городе.

В субботу, 26 ноября, сигналы воздушной тревоги прозвучали не только в Днепропетровской, но и в Харьковской и Полтавской областях. Также тревогу объявляли на территории Запорожской области, которая находится под контролем властей Украины.

Власти Киева заявляли, что в городе по-прежнему остаются без света около 130 тысяч жителей. После того как энергоснабжение смогут восстановить, в столице Украины вернут почасовые отключения — их ввели для экономии энергии.

В Одессе из-за проблем с электричеством начали активно закупать генераторы.