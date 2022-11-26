26 ноября 2022, 13:21
Взрывы прогремели в Днепропетровске после сигналов воздушной тревоги
Мэр Днепропетровска Филатов заявил о взрывах и отключении подстанций в городе
Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске. Ранее в регионе и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. О прилетах в город сообщил мэр Борис Филатов в соцсетях.
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По его словам, в Днепропетровске отключились несколько трансформаторных подстанций. На место ЧП выехали аварийные службы. Филатов подчеркнул, что инфраструктура и коммуникации не пострадали. Местные СМИ сообщают о крупном пожаре в городе.
В субботу, 26 ноября, сигналы воздушной тревоги прозвучали не только в Днепропетровской, но и в Харьковской и Полтавской областях. Также тревогу объявляли на территории Запорожской области, которая находится под контролем властей Украины.
Власти Киева заявляли, что в городе по-прежнему остаются без света около 130 тысяч жителей. После того как энергоснабжение смогут восстановить, в столице Украины вернут почасовые отключения — их ввели для экономии энергии.
В Одессе из-за проблем с электричеством начали активно закупать генераторы.
Украина
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