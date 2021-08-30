Утром в понедельник Звуки нескольких взрывов были слышны в Кабуле. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN со ссылкой на очевидцев.

«В течение последнего часа в Кабуле были слышны взрывы», — сказала она. При этом репортер подчеркнула, что у нее нет никаких подробностей, касающихся обстоятельств предполагаемых взрывов.

Ранее 29 августа силы Соединенных Штатов нанесли удар с беспилотника и уничтожили в Кабуле машину со взрывчаткой. Боевики «Исламского государства в Хорсане»*. В результате атаки ВС США два транспортных средства были уничтожены, частично пострадал жилой дом, уточнило CNN. По данным СМИ, семь человек погибли. Один из них — террорист-смертник, который вел автомобиль со взрывчаткой, остальные — мирные жители. В Пентагоне заявили, что у них нет информации о двух погибших взрослых и четырех детях из-за взрыва ракеты.

Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа, когда власть перешла в руки талибов***. В прошлый четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. Погибли более 100 человек, большинство из них — афганцы, 13 человек — военные США. Ответственность за случившееся на себя взяло «Исламское государство»*.

«Исламское государство в Хорсане»* — ответвление «Исламского государства»/ ИГ**.

«Исламское государство»/ ИГ** — террористическая организация, запрещенная в России.

«Талибан»*** — террористическая организация, запрещенная в России.