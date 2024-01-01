Спецоперация 01 января 2024, 15:09 Российские военные уничтожили завод по производству БПЛА под Харьковом Минобороны: украинский завод по производству БПЛА уничтожили под Харьковом РИА «Новости»

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Российские войска поразили предприятие по производству дронов в районе города Чугуева Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

ВС России также уничтожили четыре склада топлива и военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и поселка городского типа Константиновка Николаевской области.

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Поражение нанесли 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 128 районах проведения СВО.

Российские военнослужащие ликвидировали 46 украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях, ЛНР, ДНР. С февраля 2022 года ВС России уничтожили 10 318 беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ответ на теракт в Белгороде российские военнослужащие ударили по центрам принятия решений ВСУ в Харькове.