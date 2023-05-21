Мир 21 мая 2023, 22:13 Взрыв прогремел в Одессе — СМИ «Общественное»: взрыв прогремел в Одессе РИА «Новости»

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Жители Одессы услышали прогремевший в городе взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Информацию о взрыве подтвердило другое украинское издание Klymenko Time. Авторы публикации сообщили, что в городе, по предварительной информации, сработали системы ПВО.

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Журналисты «Страна.ua» добавили, что причиной взрыва также мог стать обнаруженный беспилотник. По данным издания, в городе объявили воздушную тревогу.

По сведениям украинского сервиса оповещения населения, взрыв в Одессе прогремел в 22:00 по московскому времени. Сирены в области звучали дважды — сначала на протяжении 19 минут, затем — двух.

Вечером 21 мая взрывы прогремели в Харькове. В 19:30 на территории области объявили воздушную тревогу, региональные власти обратились к жителям с просьбой не игнорировать звуки сирен и укрыться в безопасном месте. Не менее 10 взрывов прогремело ранее в Киеве. В столице Украины также ввели режим воздушной тревоги, а глава военной областной администрации Сергей Попко призвал горожан не выходить из укрытий.