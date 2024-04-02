Мир 02 апреля 2024, 06:16 Взрывы прогремели в Днепропетровске «24 канал»: взрывы произошли в Днепропетровске и Запорожье

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На Украине ночью 2 апреля прогремели взрывы. Атаковали города Днепропетровск и Запорожье, сообщил «24 канал».

Около двух часов ночи стало известно о группе пролетевших через Днепропетровскую область дронов-камикадзе. По информации канала, они направлялись в сторону Днепропетровска и Запорожья. Спустя 20 минут стало известно о первых ударах.

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«В [Днепропетровске] слышны звуки взрывов», — сообщил автор поста.

Громкие звуки в Запорожье послышались в третьем часу ночи. «Зеркало недели» сообщило, что по предварительной информации, силы ПВО сбили беспилотники.

Ночью на территории Украины объявили воздушную тревогу. В момент атак она действовала в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Сумский областях.

В Харьков прибыли бойцы украинского националистического батальона. Члены подпольного движения заявили, что они буквально заполонили центр города.