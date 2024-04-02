Мир 02 апреля 2024, 02:47 «Просто нашествие». Большое число «азовцев» заметили в Харькове Подпольщик Лебедев: в центре Харькова заметили большое число украинских боевиков РИА «Новости»

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В центре Харькова заметили большое количество боевиков батальона «Азов»*. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель местного подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“*. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — рассказал подпольщик.

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Гражданина Украины задержали в Луганске в связи с обвинениями в финансировании запрещенной в России террористической организации. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». По информации СК, украинца подозревают в передаче денег батальону «Азов»*.

* Батальон «Азов» признан террористической организацией в РФ запрещен на ее территории.