02 апреля 2024, 02:47
«Просто нашествие». Большое число «азовцев» заметили в Харькове
Подпольщик Лебедев: в центре Харькова заметили большое число украинских боевиков
В центре Харькова заметили большое количество боевиков батальона «Азов»*. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека. Об этом в интервью ТАСС заявил представитель местного подполья Сергей Лебедев.
«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие „азовцев“*. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — рассказал подпольщик.
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Гражданина Украины задержали в Луганске в связи с обвинениями в финансировании запрещенной в России террористической организации. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». По информации СК, украинца подозревают в передаче денег батальону «Азов»*.
* Батальон «Азов» признан террористической организацией в РФ запрещен на ее территории.
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