«Взрывы по 20 раз за день»: жители Израиля рассказали об обстановке в стране

В Тель-Авиве сейчас спокойно в плане военных действий, однако на улицах то и дело вспыхивают беспорядки. В Ашкелоне, на границе с сектором Газа, гремят взрывы по нескольку десятков раз в день. Власти призывают людей не выходить на улицу. Об этом «360» рассказали местные жители.

«В Тель-Авиве все тихо и спокойно. Еще вчера были некие беспорядки хулиганского характера между молодыми людьми еврейской и арабской национальностей. Сегодня все это стараниями полиции и старейшин успокоилось. На юге все еще ХАМАС из сектора Газа ведет редкий обстрел — раз в час, раз в полтора часа по ракете они стреляют. Ну и армия израильская там периодически их за это колошматит», — сообщил житель израильской столицы Борис.

Собеседник отметил, что в строну Тель-Авива было несколько выстрелов ночью. По его словам, обстановка в городе нормальная, но на улицах и на пляжах мало людей.

Блогер Мария Батхан, которая живет в Ашкелоне, на границе с сектором Газа, поделилась, что накануне городские власти предупредили людей о готовящихся жестких обстрелах со стороны ХАМАС.

«Взрывы у нас были очень часто — в Ашкелоне по 20 раз за день, а то и по 30. <…> 165 ракет предыдущей ночью за пять минут только прилетело. <…> Вчера вечером начались обстрелы настолько сильные, что у нас тряслись окна. Мы спрятались, как всегда, в бомбоубежище. В каждом доме в Израиле есть бомбоубежище», — поделилась Батхан.

Она отметила, что в бомбоубежище пришлось лечь на пол и отключить электричество. По ее словам, было ощущение, что в квартире что-то треснуло. После обстрела, добавила Батхан, из окна были видны горящие дома, а около ее жилища валялись горящие осколки ракет.

Палестино-израильский конфликт серьезно обострился после решения суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в иерусалимском квартале Шейх-Джарах. Столкновения на городских улицах переросли в военное противостояние ХАМАС и израильской армии. С обеих сторон есть жертвы. В связи с этими событиями «Аэрофлот» отменил самолеты в Тель-Авив с 14 мая.