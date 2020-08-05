Взрыв убил больше людей в Бейруте, чем пандемия коронавируса во всей стране

Мощнейший взрыв в порту Бейрута меньше чем за сутки унес жизни более 100 человек. Местные больницы не справились с наплывом раненых, поэтому пострадавших пришлось экстренно вывозить из города. Самой большой опасностью с начала года считался коронавирус, но за время пандемии в Ливане скончались только 65 жителей.

Взрыв на складе в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительной информации, сдетонировало более 2,7 тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Взрыв превратил в руины большую часть ливанской столицы.

После ЧП сразу же появились сообщения о первых погибших и пострадавших. Сначала насчитывалось 10 жертв, потом — 20, а через несколько часов количество погибших уже выросло до 63 человек. Различные травмы получили более трех тысяч жителей.

Некоторые больницы оказались разрушены, поэтому в городе развернули полевые госпитали. Но места закончились практически сразу же.

«Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах!» — заявил RT консул Ливана в России Родриг Эль-Хури.

Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан заявил, что раненых необходимо срочно развозить по больницам за пределами Бейрута. Он отметил, что власти связались со Всемирной организацией здравоохранения для предоставления самолета с помощью. Кроме того, помочь пообещали и власти Катара.

Позже представитель ВОЗ Инас Хамам отметил, что Ливану предоставили травматологические и хирургические наборы. По необходимости стране окажут дополнительную помощь.

Утром 5 августа генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана сообщил, что число погибших во время взрыва увеличилось до 100 человек. Количество пострадавших перевалило за отметку в четыре тысячи. При этом многие остаются под завалами разрушенных зданий. Жителей пытаются достать спасатели.

Весь мир последние месяцы считал самой смертельной вещью коронавирус. Инфекция добралась и до Ливана, где за время пандемии COVID-19 заболели 5062 человека. По данным Министерства информации страны, с момента начала распространения вируса в Ливане скончались 65 зараженных.