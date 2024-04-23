23 апреля 2024, 23:34
Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кременчуге
Взрыв раздался в Днепропетровске во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в двух областях Украины: Днепропетровской и Полтавской.По данным издания «Общественное», взрывы также прогремели в Кременчуге.
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Накануне ночью взрывы прозвучали в Киеве.
Днем в понедельник, 22 апреля, в Харькове обрушилась телевышка. Украинские паблики распространили видео, на котором огромная антенна ломается пополам и падает вниз. Взрыв на вышке произошел во время действия воздушной тревоги.
По словам главы Харьковской администрации Олега Синегубова, телебашня обрушилась в результате воздушного удара. Никто из мирных жителей не пострадал, но в городе возникли проблемы с передачей телевизионного сигнала.
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