Мир 23 апреля 2024, 23:34 Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги Взрывы прогремели в Днепропетровске и Кременчуге РИА «Новости»

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Взрыв раздался в Днепропетровске во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны» в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в двух областях Украины: Днепропетровской и Полтавской.

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Накануне ночью взрывы прозвучали в Киеве.

Днем в понедельник, 22 апреля, в Харькове обрушилась телевышка. Украинские паблики распространили видео, на котором огромная антенна ломается пополам и падает вниз. Взрыв на вышке произошел во время действия воздушной тревоги.

По словам главы Харьковской администрации Олега Синегубова, телебашня обрушилась в результате воздушного удара. Никто из мирных жителей не пострадал, но в городе возникли проблемы с передачей телевизионного сигнала.