Взрыв прозвучал на оружейном заводе в Болгарии

Взрыв с последующим пожаром произошел на оружейном заводе «Арсенал» в районе города Казанлык в Болгарии. Об этом сообщило агентство БГНЕС.

По предварительным данным, в результате взрыва один работник предприятия погиб. На месте работают спасатели и продолжают тушить огонь, территория оцеплена.

Агентство уточнило, что взрыв, скорее всего, произошел на складе, где хранилась готовая продукция. В момент происшествия там находились два человека. Завод «Арсенал» в Болгарии относится к стратегическим объектам. Пока нет информации о причине происшествия. Есть ли пострадавшие, тоже неизвестно.

В начале августа в подмосковном городе Кашира произошел пожар в одном из помещений завода «Тепофол». Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В результате происшествия никто не пострадал. В тушении участвовали почти 50 человек и спецтехника.