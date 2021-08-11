Пожар произошел на заводе теплоизоляционных материалов в Подмосковье

В подмосковном городе Кашира произошел пожар в одном из помещений завода «Тепофол». По словам источника телеканала «360», сейчас огонь удалось локализовать.

Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. Как сообщили в региональном МЧС, ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 22.45. В тушении участвуют 48 человек и четыре единицы техники.

Здание завода «Тепофол» находится на улице Строительной, 15. Компания производит теплоизоляционные материалы. О причинах возгорания пока ничего не сообщается. Нет сведений и о пострадавших.

Ранее стало известно о первой жертве сильнейших лесных пожаров в Якутии. В лесу в Чурапчинском районе обнаружили обгоревшее тело тракториста. Мужчина пропал еще в понедельник, и лишь спустя сутки его удалось найти. Очевидцы сообщили, что он якобы занимался дорожными работами, но его попросили принять участие в тушении лесов. Подтверждения этой информации нет.