Взрыв произошел на заводе под Киевом. Есть пострадавшие

Взрыв произошел на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области. В результате происшествия пострадали пять человек. Информация об этом была размещена пресс-службой нацполиции в Facebook.

«Сегодня, 5 сентября, около 16 часов, произошел взрыв пара на сахарном заводе в селе Гребинки», — говорится в сообщении украинских правоохранителей. Об этом, как указано, в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.

Пострадали пять человек, двое из которых были доставлены в больницу Киева, а остальных пострадавших госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу No 2.

Причиной аварии, по предварительной информации, стала неисправность одного из котлов.

Накануне взрыв газа произошел в Дагестане. Двое мужчин попали в больницу с травмами. Уточняется, что взрыв произошел в отдельном помещении летней кухни в жилом доме. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Ничего разрушено не было, выбиты окна и дверь.