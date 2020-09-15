Взрыв произошел на газопроводе под Киевом

Мощный взрыв произошел на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Киевской области. Аварийные службы уже ликвидировали утечку газа, сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны.

«В Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), поставляющего газ в Европу и проходящего через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду», — отметила пресс-служба в сообщении.

На место ЧП сразу же отправили чрезвычайные службы, которые взяли ситуацию под контроль. Они установили заглушку и прекратили выброс газа.

По словам бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, взрыв произошел вскоре после полуночи 15 сентября. После взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мощного дизельного генератора». При этом пламени видно не было. В населенных пунктах, расположенных рядом с местом ЧП, отключили электричество, пишет портал Gordon.ua.

Газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» построили в 1983 для поставки газа в союзные страны, а также в Центральную и Западную Европу. Сейчас российским участком газопровода управляет ПАО «Газпром», а украинской — «Укртрансгаз».