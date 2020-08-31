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    31 августа 2020, 12:24

    «Газпром» пожаловался на антимонопольного регулятора Польши из-за «Северного потока — 2»

    Александра Ломейко

    В суд Польши поступили апелляционные жалобы от ПАО «Газпром» на штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Определение регулятор выписал за «нежелание сотрудничать» по делу о строительстве «Северного потока — 2».
    «Газпром» пожаловался на антимонопольного регулятора Польши из-за «Северного потока — 2»

    В российской компании пояснили, что во время антимонопольного расследования UOKiK потребовал предоставить не имевшие отношения к его предмету сведения. Обосновывать запрос в регуляторе тоже не стали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет «Газпрома».

    По аналогичному поводу штраф выписали и французскому предприятию Engie. Поляки подчеркнули, что еще четыре компании согласны на сотрудничество и передают специалистам запрошенные документы и иную информацию.

    Из-за UOKiK создание совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2» фактически заблокировано. Газопровод строит Nord Stream 2 AG, дочка «Газпрома». Европейские партнеры проекта финансируют его в качестве кредиторов. В 2018 году регулятор начал новое расследование, заподозрив участников консорциума в нарушении антимонопольного законодательства.

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