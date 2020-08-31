В суд Польши поступили апелляционные жалобы от ПАО «Газпром» на штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). Определение регулятор выписал за «нежелание сотрудничать» по делу о строительстве «Северного потока — 2».

В российской компании пояснили, что во время антимонопольного расследования UOKiK потребовал предоставить не имевшие отношения к его предмету сведения. Обосновывать запрос в регуляторе тоже не стали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчет «Газпрома».

По аналогичному поводу штраф выписали и французскому предприятию Engie. Поляки подчеркнули, что еще четыре компании согласны на сотрудничество и передают специалистам запрошенные документы и иную информацию.

Из-за UOKiK создание совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2» фактически заблокировано. Газопровод строит Nord Stream 2 AG, дочка «Газпрома». Европейские партнеры проекта финансируют его в качестве кредиторов. В 2018 году регулятор начал новое расследование, заподозрив участников консорциума в нарушении антимонопольного законодательства.