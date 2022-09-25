Взрыв прогремел в Мелитополе | 360°

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Взрыв прогремел в Мелитополе

Глава запорожского ВГА Рогов: в Мелитополе прогремел взрыв

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В Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе громко. В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он.

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Рогов ранее сообщал, что украинские солдаты совершают террористические акты, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожья, оставить жителей без электричества и попытаться сорвать референдум.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

ВСУ

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