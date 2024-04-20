Мир 20 апреля 2024, 08:55 Взрыв прогремел на иракском военном объекте возле Багдада, погиб один человек Reuters: на военной базе Калсу около Багдада прозвучал взрыв Ameer Al Mohammedaw/dpa / Global Look Press

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Военная база Калсу вблизи Багдада подверглась авиаудару, на объекте произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters. По данным СМИ, есть пострадавшие и погибший.

База располагается в провинции Бабиль, в 50 километрах южнее столицы Ирака. В издании отметили, что военный объект использует шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».

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Источник РИА «Новости» в местной службе безопасности подтвердил информацию о взрыве. Очевидцы заметили столбы дыма, поднимающиеся от базы.

«Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Калсу на севере провинции Бабиль», — отметили в агентстве.

По информации телеканала Al Arabiya, из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали.

«Взрыв поразил технику, вооружение и транспортные средства», — подчеркнули в издании.

Ранее турецкое правительство предупредило о планах провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака. Целью Турции станут боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.