Мир 07 марта 2024, 11:11 Турция запланировала крупную военную операцию в Ираке Hürriyet: ВС Турции планируют крупную наземную военную операцию на севере Ирака Sebastian Kahnert/dpa/globallookpress

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Власти Турции могут провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака, нацеленную против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщило издание Hürriyet.

«Прежде всего в регионе, где проводилась операция „Коготь-замок“, будет проведена крупномасштабная наземная операция», — рассказал приближенный к властям колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

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По его словам, перед операцией ВС Турции достигли соглашения с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, которая находится под контролем семьи Барзани.

Авторы материала уточнили, что власти республики планируют зачистить от боевиков 378 километров границы с Ираком.

В ноябре прошлого года военная авиация Турции поразила около 15 целей Рабочей партии Курдистана. Они располагались в регионе Хакурк на севере Ирака. Армия республики периодически проводит операции по борьбе с признанной в Турции террористической РПК.