Взрыв на газовом заводе произошел в США

Взрыв произошел на газовом заводе СПГ OneOk в городе Медфорд (Оклахома, США). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Все произошло 9 июля. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва на газовом заводе нет.

Жители ближайших от предприятия домов были эвакуированы.

Представители OneOk заявили, что весь персонал завода находится на учете, и о травмах не сообщалось, отметил Newson6.com.

Дорожный патруль Оклахомы перекрыл несколько близлежащих дорог. В частности, было закрыто шоссе 81, которое проходит через Медфорд.

Станция автомобильной заправки взорвалась 9 июля в населенном пункте Кузоватово Ульяновской области. В социальной сети появилось видео, на котором видно открытый огонь, потом раздается хлопок и столб огня взмывает в воздух. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадали пять человек. Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что трое из них госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались.