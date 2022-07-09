Взрыв АЗС в Ульяновской области попал на видео

Станция автомобильной заправки взорвалась в населенном пункте Кузоватово Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В социальной сети появилось видео, на котором видно открытый огонь, потом раздается хлопок и столб огня взмывает в воздух.

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пять человек пострадали, их доставили в ожоговое отделение местной больницы.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение АЗС, специалисты выясняют причины произошедшего.

«К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались. Два пациента в тяжелом состоянии, еще один — средней степени тяжести. Будем переводить пострадавших в ЦГКБ. Поручил Минздраву держать этот вопрос на контроле», — написал в Telegram губернатор региона Алексей Русских.