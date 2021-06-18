Взрыв на газопроводе в центре Луганска попал на видео

Пожар после взрыва на газопроводе в Луганске попал на видео. Из-за происшествия сейчас от газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно открытое горение. Яркий свет от огня освещал рядом стоящие здания. В небо поднялся столб дыма. Пожар произошел сегодня ночью в районе луганского парка имени 1 Мая на газопроводе.

Сейчас на месте работают специалисты. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Также пока неизвестно, что конкретно произошло на газопроводе. Причину взрыва установят позднее.

В пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз» сообщили, что огонь удалось потушить в 06:30. После этого работники предприятия начали ремонтировать газопровод. Подачу газа восстановят после завершения всех работ.

В начале этой недели в Новосибирске взорвалась газовая автозаправка. Взрывной волной выбило сотню окон у ближайших домов. В больнице оказались 17 человек, среди них двое детей. Директора и инженера АЗС уже задержали. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело.