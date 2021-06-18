Взрыв на газопроводе произошел в центре Луганска

Ночью в районе луганского парка имени 1 Мая произошел взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. От подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметра произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», — сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

Пожар удалось потушить в 06:30. После этого работники «Луганскгаза» начали ремонтировать газопровод. Подачу газа восстановят после завершения всех работ.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается.

В середине июня в Новосибирске взорвалась газовая автозаправка. Баллоны едва не разнесли рядом стоящие жилые дома, взрывной волной выбило сотню окон. В больнице оказались 17 человек, среди них двое детей.