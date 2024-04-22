Спецоперация 22 апреля 2024, 07:24 Стали известны основные цели ВС России в Харьковской области Артиллерист назвал склады боеприпасов среди основных целей под Харьковом РИА «Новости»

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Пункты временной дислокации и склады с боеприпасами ВСУ являются для российских военных основными целями в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир артиллерийского подразделения.

«В Харьковской области работаем по тылам ВСУ. Характер цели — склады, контрбатарейная борьба, артиллерия и пункты временной дислокации противника», — сказал военный.

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По его словам, в тыловых районах противник ведет себя свободно и, как правило, не применяет средства маскировки.

«Такие позиции менее укрепленные и более уязвимые. Отработали по ним, расход составил четыре снаряда, поразили опорный пункт», — добавил командир артиллерийского подразделения.

Ранее бойцы общевойсковой армии группировки войск «Восток» взяли под свой контроль укрепленные позиции ВСУ в районе Волновахи.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что местные жители ждут прихода ВС России.