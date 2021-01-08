Взятого в плен пиратами россиянина в Гвинейском заливе освободили

Похищенных с судна танкера AGISILAOS в Гвинейском заливе, среди которых был россиянин, освободили. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того на своей странице в Twitter.

В дипмиссии напомнили, что моряков с танкера пираты захватили 30 ноября прошлого года. Среди членов экипажа был гражданин России. После освобождения моряков поместили в больницу нигерийского города Абуджа для освидетельствования.

Танкер MV AGISILAOS специализировался на доставке нефтепродуктов и химикатов. 30 ноября судно двигалось под флагом Маршалловых Островов, когда на него напали пираты.

По данным сайта Marinetraffic, который отслеживает движение судов в реальном времени, танкер отправился из Пуэнт-Нуара в Республике Конго в морской порт Ломе в Того, где он сейчас стоит на якоре.

В прошлом году пираты в Гвинейском заливе активизировались. Летом они захватили экипаж танкера Curacao Trader, среди которого были семеро российских моряков. После вмешательства посольства России в Абудже и официальных властей Нигерии россиян отпустили из плена.