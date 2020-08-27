МИД: захваченных пиратами в Гвинейском заливе российских моряков освободили
Россиян вызволили благодаря совместной работе посольства России в Абудже, официальных властей Нигерии и представителя судовладельца. Из плена вернули семь наших соотечественников.
«Моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт», — уточнили в МИД. Перед возвращением на родину их осмотрят медики. Состояние у россиян удовлетворительное.
Москва выразила признательность всем, кто внес свой вклад в освобождение россиян.
Танкер Curacao Trader подвергся нападению вооруженных пиратов у берегов Нигерии в Гвинейском заливе 17 июля. Всего на судне было 19 человек — граждане России и Украины, из них 13 похитили.
С начала 2020 года в Гвинейском заливе пираты похитили 93 человека. За аналогичный период 2019-го случаев захвата моряков было на 20% меньше.