Эксклюзив 09 апреля 2024, 14:19 «Взять ракеты и шибануть». Чернышов — о возможном ответе России на теракт в «Крокусе» Депутат Чернышов: окончанием СВО Россия покажет силу всему миру РИА «Новости»

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Сегодня огромное количество стран жаждет уничтожения России. Поставить точку в этом вопросе можно только при помощи завершения СВО и мести организаторам теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ведущей «360» и политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

В современном мире есть огромное количество людей, главный мотив которых — борьба с Россией, указал он. Чтобы прекратить их попытки разрушить страну, нужно как можно скорее завершить специальную военную операцию.

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«Заканчиваем ее, и совершенно по-другому все будет. И сразу же наказать публично, ярко наказать тех, кто является заказчиками, организаторами теракта в Москве. Так сделать это мы не можем. У нас в законе нет смертной казни, но взять высокоточные ракеты, шибануть по месту, где он живет, чтобы сгорел он и все, кто с ним связаны», — отметил вице-спикер Госдумы.

После такого варианта развития событий мировое сообщество может возмутиться, указала Гурьянова. Депутат, в свою очередь, призвал не обращать внимания на подобную реакцию стран Запада.

«Мировое сообщество в лице тех стран, которые выступают против нас, ненавидят и любить нас не собираются», — подчеркнул он.

Он напомнил, что на самом деле никто в мире не любит США. Причина заключается в том, что эта страна является сильным гегемоном.

«Проходит Генассамблея ООН, выступил президент Соединенных Штатов Америки, они все поаплодировали, кто у него получает какие-то премии, деньги, дополнительные возможности в свои бюджеты. Пошли к себе в отель все эти делегации и сказали: вот этот — тэ-тэ-тэ, фамилии меняются у этих президентов, — козел. Вот и все. Вот это отношение. Сильных никогда не любят, сильных должны бояться и уважать», — пояснил Чернышов.