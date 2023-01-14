Мир 14 января 2023, 20:07 Взять Киево-Печерскую лавру под контроль украинским властям не дал народ — Павленко Протоиерей Павленко: украинский народ не дает раскольникам захватить Киево-Печерскую лавру РИА «Новости»

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Верующие канонической Украинской православной церкви не дают взять власть в Киево-Печерской лавре раскольникам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.

«Прежде всего народ не дает. Народ церковь нашу любит, народ чувствует, где благодать, где истина. Народ очень любит Киево-Печерскую лавру», — сказал Павленко

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Так он ответил на вопрос, почему украинские власти до сих пор не смогли взять под свой контроль лавру. По его словам, храмы, где это уже произошло, стоят полупустые, при этом в лавре всегда множество народа.

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Протоиерей назвал то, что происходит с УПЦ, духовным убийством.

Ранее стало известно, что Россия попросила собрать отдельное заседание Совета безопасности ООН по вопросу преследования инакомыслящих на Украине и гонений на каноническую УПЦ.