Мир 24 января 2024, 03:23 «Нищета и смерть». В Словакии рассказали, к чему ведет помощь Украине Вице-спикер парламента Словакии Блага: помощь Украине ведет к нищете и смерти РИА «Новости»

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Жителей Словакии все больше раздражает, что их страна оказывает огромную помощь Украине, но это ведет лишь к негативным последствиям. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти», — написал Блага

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Он также прокомментировал слова премьера страны Роберта Фицо, который ранее заявил, что разрекламированное контрнаступление ВСУ потерпело полную неудачу. По мнению вице-спикера, это звучит как абсолютная правда.

«Контрнаступление потерпело фиаско, а не было бы денег от США и Евросоюза, так Украина бы не пережила и двух недель», — заявил он.

Блага назвал режим президента Украины Владимира Зеленского преступным и добавил, что в стране преследуют оппозицию. Политик также напомнил о недавней гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

Ранее Фицо заявил, что Украине надо смириться с тем, что ей придется отдать России часть территорий ради завершения конфликта. Он назвал это «очень болезненным компромиссом» для киевских властей.