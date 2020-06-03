Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Предложения по новому составу правительства накануне обсуждались на совещании у Лукашенко. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, сообщило издание «БелТА».

Ранее глава государства заявил, что мировой экономический кризис повлек за собой большие изменения в обществе. «Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве», — сказал Лукашенко.