Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана | 360°

Мир 17 сентября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

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Viber Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана Киргизия заявила об обстреле Ошской области со стороны Таджикистана РИА «Новости»

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Военные Таджикистана открыли огонь из минометов и артиллерии по позициям пограничников Киргизии. Об этом с ообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

В ведомстве заявили, что соседняя республика снова нарушила соглашение о прекращении огня, начав обстрел населенных пунктов в Ошской области.

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«Подразделения пограничной службы открыли ответный огонь», — сказано в сообщении.

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Министерство внутренних дел Таджикистана обвинило военных Киргизии в ударе беспилотника по мечети в Гафуровском районе. В результате здание получило серьезные повреждения.

«Также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественный и личный транспорт», — говорится в сообщении.

РИА ФАН со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности Таджикистана сообщило, что армия Киргизии обстреляла контрольно-пропускной пункт «Сархадчи» из тяжелой артиллерии.

Боестолкновения между военными двух стран начались 14 сентября. Стороны открыли огонь в районе проходящего по Баткенскому району Киргизии пограничного перехода.

Переговоры о прекращении ведения огня проходили уже неоднократно, но пока не привели к конкретным результатам. Власти Киргизии ввели в Баткенской области режим чрезвычайной ситуации из-за обострения конфликта.

Новый раунд переговоров о перемирии начался в субботу, 17 сентября, в селе Кульканд Согдийской области Таджикистана. На место прибыли руководители спецслужб двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

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