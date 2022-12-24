Мир 24 декабря 2022, 12:30 Вызванный украинским вопросом раскол конгресса США сыграет на руку Путину — СМИ The Spectator: Путин извлечет выгоду из разногласий конгрессменов США по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серьезная разница в отношении к вопросу поддержки Украины между конгрессменами США сыграет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом в своей колонке для журнала The Spectator написал журналист Лукас Дегутис.

Он напомнил, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского несколько представителей Республиканской партии демонстративно достали смартфоны и смотрели в них, а не слушали речь украинского лидера.

Реклама

Среди них оказалась конгрессмен от Колорадо Лорен Боберт. После в своих социальных сетях она отметила, что понимает страдания украинцев, но все же намерена провести аудит полученных Киевом 50 миллиардов долларов, прежде чем предоставлять киевскому режиму новые обязательства.

Реклама

Еще жестче высказался конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц. Он напомнил, что в США сейчас серьезная инфляция и существует угроза рецессии. В это же время Белый дом направляет гигантскую сумму Украине.

«Это говорит о том, что Америка сегодня стоит последней в очереди», — заметил Гетц, фактически обыграв трамповский лозунг «Америка прежде всего».

По мнению Дегутиса, возвращение к пути прошлого президента США поставит крест на помощи странам, которые пытаются встать на путь демократии. При Трампе сильно ухудшились отношения с Евросоюзом, что не могло не понравиться России.

Поведение республиканцев и возникновение вопроса «Так ли нужно поддерживать Украину?» только сыграет на руку Путину и станет началом раскола в отношениях Киева и Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон в минувший четверг, 22 декабря. Он встретился с президентом США Джо Байденом, получив от него новые гарантии военной помощи.