Мантуров заявил, что Россия научилась противостоять санкциям

Российская экономика сейчас намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передал ТАСС.

Ситуация в отечественной промышленности по-прежнему управляема, несмотря на вводимые санкции, к которым страна готова намного лучше, чем было восемь лет назад, заверил глава Минпромторга. Об этом он заявил в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике РФ.

«Мы намного лучше готовы к рестрикциям, если сравнивать с периодом 2014 года, не говоря уже о 2008 годе, когда на нашу страну начали накладывать ограничения со стороны США», — отметил Мантуров.

Он подчеркнул, что за последние годы благодаря масштабной программе импортозамещения ряд предприятий выработали подходы противостояния санкциям. Это является прочной базой для расширения выпуска продукции, поставкой которой могут ограничить в нынешних условиях, пояснил министр.

Инвестиционные проекты и поддержка таких стратегических отраслей, как машиностроение, фармацевтика, радиоэлектроника, металлургия, химическая промышленность, а также деятельность в рамках оборонно-промышленного комплекса, станут приоритетами для властей, заявил глава Минпромторга. Мантуров добавил, что особый акцент сделают на предприятиях, подпавших под новую санкционную волну.

Мантуров ранее вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым посетил первый в России завод крупноразмерных беспилотников, который появился в Дубне.