Мир 26 января 2024, 04:39 Выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 было бредовым — Полянский Полянский назвал бредовым выступление постпреда Украины в СБ ООН по Ил-76 РИА «Новости»

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Выступление представителя Украины на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций по самолету Ил-76 было бредовым и параноидальным. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, его слова передало РИА «Новости».

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь только, что, видимо, установка, которую моя коллега получила — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал он.

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По словам Полянского, списки с украинскими пленными, которых транспортировали на самолете для обмена, до этого опубликовали. Украинская сторона знала об этих людях, бессмысленно это отрицать.

Как заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, организация не может проверить на подлинность утверждения России и Украины по поводу обстоятельств крушения самолета в Белгородской области. По ее словам, Россия заявила о нахождении 65 военнопленных на борту, а украинская сторона утверждает, что внутри самолета были ракеты для военных систем.