Мир 26 января 2024, 04:26 ООН заявила о невозможности проверить подлинность заявлений России и Украины по Ил-76 ДиКарло: ООН не может проверить подлинность заявлений РФ и Украины по ЧП с Ил-76 РИА «Новости»

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ООН не имеет возможности проверить подлинность утверждений российских и украинских властей по поводу обстоятельств крушения Ил-76. Об этом на заседании Совбеза заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Ее слова передало РИА «Новости».

Она напомнила, что РФ утверждает, что в самолете находились 65 украинских военнопленных и российский экипаж. Украина же говорит о том, что Ил-76 мог перевозить ракеты для военных систем.

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«ООН не может проверить подлинность этих сообщений об обстоятельствах крушения. <...> Насколько мы понимаем, Россия и Украина проводят раздельные расследования инцидента, и Украина запросила проведение международного расследования», — сказала ДиКарло.

Выступивший на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что США и ФРГ будут считаться прямыми соучастниками теракта на российский Ил-76, если окажется, что украинские военные использовали установки Patriot или IRIS-T, чтобы сбить самолет.

В США пообещали проверить информацию о применении американского оружия при ударе по российскому транспортнику.