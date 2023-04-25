Мир 25 апреля 2023, 05:32 Выступление Лаврова назвали «призывом к новому человечеству» Президент Венесуэлы Мадуро назвал выступление Лаврова «призывом к новому человечеству» Пресс-служба Кремля

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Выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН президент Венесуэлы Николас Мадуро счел «призывом к новому человечеству и концу империализма». Об этом венесуэльский лидер заявил в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+. Его слова привело РИА «Новости».

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — сказал Мадуро.

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В ходе заседания Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мир впервые после начала холодной войны подошел к опасной черте. Этому способствовал отказ от дипломатии со стороны США и их союзников в международной политике.

Страны Запада продвигают свои правила только на международной арене, при этом среди жителей своих же стран используют исключительно диктат и репрессии, исключая любые дипломатические меры. Таким же образом, как подчеркнул Лавров, действуют украинские власти, подавляя любое несогласие со стороны простых людей.