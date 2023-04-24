Мир 24 апреля 2023, 18:32 Лавров заявил о приближении мира к опасной черте Глава МИД Лавров назвал ситуацию в мире опасней холодной войны РИА «Новости»

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Отказ от дипломатии со стороны США и их союзников в международной политике привел к тому, что мир впервые после начала холодной войны подошел к опасной черте. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию серьезно ухудшило поведение США и других стран Запада, которые вместо дипломатии используют финансово-экономическую агрессию.

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«Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии», — привел слова Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что свои правила страны Запада продвигают только на международной арене, при этом среди собственных граждан используют исключительно диктат и репрессии, исключая любые дипломатические меры. Лавров подчеркнул, что так же действуют власти Украины, подавляя любое несогласие со стороны простых людей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал председателем заседания Совета безопасности ООН. Главной темой встречи определили эффективную многосторонность через защиту принципов устава организации.