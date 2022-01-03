Выступившие против повышения цен на газ жители запада Казахстана перекрыли дороги
Полиция начала оттеснять протестующих жителей Актау
Жители западных районов Казахстана второй день протестуют против двукратного повышения цен на сжиженный газ. В областном центре Мангистауской области, городе Актау, участников акции с центральной площади начала теснить полиция. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ).
По словам журналиста, полицейские встали цепью и начали оттеснять толпу с площади. В других населенных пунктах региона участники протеста перекрыли дороги. Участники акции поставили свои машины, поперек федеральных трасс.
Акции протеста начались на западе Казахстана в минувшее воскресенье, 2 января. Жители вышли на улицы и потребовали снижения цен на сжиженный газ. Местные власти объяснили ситуацию «рыночными условиями», что привело к еще большему возмущению толпы.
В министерстве энергетики пообещали, что примут меры для баланса цен, но жителей это не успокоило. Участники протеста объяснили, что сжиженный газ используется для транспорта, а значит вслед за ним цены взлетят и на другие товара, в том числе на продукты.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, отметил, что уже дал поручение правительству, а также напомнил, о незаконности проведения несанкционированных акций в условиях пандемии. Правительство создало специальную комиссию для решения вопроса с ценами на газ, а правоохранители начали расследование в отношении сетей автозаправок на предмет сговора о повышении цен.