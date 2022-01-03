Выступившие против повышения цен на газ жители запада Казахстана перекрыли дороги

Жители западных районов Казахстана второй день протестуют против двукратного повышения цен на сжиженный газ. В областном центре Мангистауской области, городе Актау, участников акции с центральной площади начала теснить полиция. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ).

По словам журналиста, полицейские встали цепью и начали оттеснять толпу с площади. В других населенных пунктах региона участники протеста перекрыли дороги. Участники акции поставили свои машины, поперек федеральных трасс.

Акции протеста начались на западе Казахстана в минувшее воскресенье, 2 января. Жители вышли на улицы и потребовали снижения цен на сжиженный газ. Местные власти объяснили ситуацию «рыночными условиями», что привело к еще большему возмущению толпы.

В министерстве энергетики пообещали, что примут меры для баланса цен, но жителей это не успокоило. Участники протеста объяснили, что сжиженный газ используется для транспорта, а значит вслед за ним цены взлетят и на другие товара, в том числе на продукты.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, отметил, что уже дал поручение правительству, а также напомнил, о незаконности проведения несанкционированных акций в условиях пандемии. Правительство создало специальную комиссию для решения вопроса с ценами на газ, а правоохранители начали расследование в отношении сетей автозаправок на предмет сговора о повышении цен.