Появилось видео с митингов в Актау. Протестующие недовольны повышением цен на сжиженный газ
Жители Актау вышли на митинг из-за повышения цен на сжиженный газ. Причиной роста цен на топливо с 1 января текущего года стал перевод реализации продукта на способ электронной торговли. Об этом сообщил RT.
Центральные улицы небольшого 180-тысячного Актау заполнились протестующими, их насчитывается несколько сотен. Отмечается, что к местам беспокойства стягиваются силы Национальной гвардии.
Основное требование митингующих заключается в том, чтобы цена за литр газа снизилась до 60 тенге, тогда как сейчас он продается по цене около 120 тенге.
Митинг 2 января состоялся в Жанаозене, городе Мангистауской области. Sputnik уточняет, что жители подозревают владельцев АЗС в сговоре по повышению цен на топливо.
«Начиная с 1 января 2022 года осуществлен 100%-й переход торгов сжиженным нефтяным газом (СНГ) через товарные биржи. По данным ведомства, это создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей», — приводит источник сообщение Министерства энергетики Казахстана.
Позднее власти официально сообщили о том, что цены отрегулируют.
«В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорится в сообщении правительства.
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