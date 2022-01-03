Появилось видео с митингов в Актау. Протестующие недовольны повышением цен на сжиженный газ

Жители Актау вышли на митинг из-за повышения цен на сжиженный газ. Причиной роста цен на топливо с 1 января текущего года стал перевод реализации продукта на способ электронной торговли. Об этом сообщил RT.

Центральные улицы небольшого 180-тысячного Актау заполнились протестующими, их насчитывается несколько сотен. Отмечается, что к местам беспокойства стягиваются силы Национальной гвардии.

Основное требование митингующих заключается в том, чтобы цена за литр газа снизилась до 60 тенге, тогда как сейчас он продается по цене около 120 тенге.

Митинг 2 января состоялся в Жанаозене, городе Мангистауской области. Sputnik уточняет, что жители подозревают владельцев АЗС в сговоре по повышению цен на топливо.

«Начиная с 1 января 2022 года осуществлен 100%-й переход торгов сжиженным нефтяным газом (СНГ) через товарные биржи. По данным ведомства, это создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей», — приводит источник сообщение Министерства энергетики Казахстана.

Позднее власти официально сообщили о том, что цены отрегулируют.

«В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорится в сообщении правительства.

Ранее в Казахстане приняли поправки, отменяющие смертную казнь за любые преступления.