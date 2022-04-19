В Мариуполе убили члена националистического батальона «Азов»*, известного как «грек Михаил». Ранее он выступал перед греческим парламентом вместе с еще одним боевиком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О смерти националиста сообщил телеканал Skai. По данным СМИ, он погиб в ходе городских боев.

Подтверждения о ликвидации «грека Михаила» пока нет, как и точных данных о его судьбе.

Выступление Зеленского перед парламентом Греции вместе с двумя боевиками вызвало политический скандал. Политики страны назвали неприемлемой речь националистов перед депутатами.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.