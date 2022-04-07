«Азов» утопит Зеленского. Выступление националистов перед парламентом Греции изменит отношение Запада к Украине

Выступление Владимира Зеленского с двумя боевиками запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* перед парламентом Греции вызвало политический скандал. Вскоре Запад будет вынужден признать, что проблема нацизма на Украине — не выдумка российской пропаганды, как пытается уверить их Зеленский. Однако откроют ли европейские и американские политики глаза на правду, будет зависеть от действий России, уверены эксперты.

Греческие политики заявили, что выступления националистов наряду с президентом Украины перед депутатами неприемлемо. Представители Коммунистической партии Греции и правой партии «Греческое решение» и так бойкотировали выступление Зеленского и отказались присутствовать на заседании, а появление в эфире украинских националистов заставило протестовать и представителей оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс». Партия МЕРА25 указала на «беспрецедентное непристойное поведение Зеленского», а другие назвали произошедшее «позором».

Лидер официальной оппозиции Алексис Ципрас также не встал после окончания речи Владимира Зеленского, а его секретарь позднее заявила, что появление членов нацбатальона «Азов»* перед парламентом недопустимо. Тем не менее депутаты правящей партии «Новой демократии» приветствовали украинского президента.

С широко закрытыми глазами

Неодобрение, которое высказали греческие политики по поводу появления националистов перед парламентом, может стать первым сигналом о том, что Запад вскоре откроет глаза на проблему национализма на Украине, заявил «360» политолог Никита Донцов.

Процесс осознания реальности проблемы украинского нацизма, по мнению политолога, уже начался. Об этом свидетельствует то, что западные СМИ вынуждены были признать подлинность видеозаписи, на которой украинские радикалы жестоко расправились с пленными российскими солдатами.

Я думаю, что многие мировые лидеры уже понимают [реальность проблемы нацизма на Украине], но закрывают на это глаза Никита Донцов.

Более того, Никита Донцов заявил, что, по его мнению, на Западе понимают и то, что Украина создает и распространяет большое количество фейков о действиях российских военных.

«Почему Байден не признал ситуацию [в Буче] геноцидом, когда его спросили? Потому что у США нет достаточных оснований верить в украинскую версию происходящего. Так что я думаю, что пройдет совсем немного времени, и мы будем слышать такую позицию все чаще и чаще от представителей западных политических элит», — заявил Донцов.

Запад признает проблему украинского нацизма?

Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов добавил, что вскоре мировое сообщество начнет понимать, что проблема нацизма на Украине рискует стать общемировой.

«Украина становится не просто рассадником правых сил, а легитимным рассадником», — уверен он.

По мнению Кортунова, сейчас Запад старается закрывать глаза на радикальность украинских националистов, а проявление таких настроений в политике страны оправдывают «особенностями текущего момента». Однако вскоре иностранным политикам придется столкнуться с суровой действительностью.

Конечно, [радикальные националистические] настроения появились не вчера, они устойчивы. И, думаю, они будут иметь последствия в том числе и для того, как европейское общество будет относиться к этому явлению на Украине Андрей Кортунов.

Поэтому склонный к сценическим эффектам Зеленский на этот раз просчитался, добавил эксперт. Никита Донцов подчеркнул, что, по его мнению, сейчас основной целью президента было именно привлечение к себе внимания любой ценой.

«В данном случае он не совсем правильно рассчитал реакцию, потому что, действительно, при том, что в Греции, как и в Европе, есть симпатия к Украине, но репутация батальона, а теперь полка „Азов“* не столь однозначная», — заключил Кортунов.

Избирательное зрение Запада

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил то, что Греция в целом сейчас находится в очень шатком положении, как и многие другие европейские страны.

«Греция — очень важный протагонист, потому что половина оружия США идет через Грецию. Они принимают только те решения, которые принимают в Вашингтоне, а расхлебывать они их будут сами», — объяснил он.

Дальнейшие решения этих стран, по мнению Брутера, будут напрямую зависеть от успехов российских вооруженных сил, а также от того, насколько жесткую внешнюю политику будет проводить Россия.

Если [российское руководство] не будет предлагать им удобства за российский счет, им придется все это брать на себя. Потому что спецоперация когда-нибудь закончится. А сейчас они бьются за то, чтобы все тяготы и последствия вооруженного конфликта переложить на Россию, чтобы Россия капитулировала, а потом ее разграбить Владимир Брутер.

При этом в то, что Запад действительно признает проблему украинского нацизма, Брутер, в отличие от своих коллег, не верит. По его мнению, либерализм Европы и США не противоречит идеям нацизма.

«Потому что нацизм сам по себе не настроен ни против евреев, ни против африканцев. Нацизм — это скорее чувство собственной исключительности, поэтому они так легко и ушли все под Гитлера. Восточноевропейцы ничего против Гитлера не имели, пока не поняли, что он проиграл. Это особенно характерно для восточноевропейца — он всегда присоединяется к тому, кто, на его взгляд, хозяин», — заключил эксперт.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация.