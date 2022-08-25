Высокопоставленный полицейский Японии ушел в отставку

Японской полиции не удалось предотвратить убийство бывшего премьера-министра Синдзо Абэ, поэтому комиссар Национального полицейского управления Японии Итару Накамура решил уйти в отставку. Он объявил об этом на пресс-конференции, сообщил сайт Nikkei.

Национальная комиссия общественной безопасности опубликовала результаты собственного расследования. После этого Итару Накамура созвал журналистов, возложил на себя ответственность за недоработки и объявил об отставке.

«Я думал, что мы должны искать безопасность в рамках новой системы. В результате невозможности предотвратить инцидент де-факто произойдет отставка», — сказал он.

Итару Накамура служил в Национальном полицейском управлении с 1986 года и стал специалистом по расследованию уголовных дел. Он возглавлял второй следственный отдел, затем отдел криминальной полиции, а со временем и все национальное управление. В апреле 2010 года запустил Бюро киберполиции для реагирования на киберпреступления.

Синдзо Абэ погиб 8 июля. Во время мероприятия на улице в городе Нара в него дважды выстрелил бывший моряк сил самообороны Японии.