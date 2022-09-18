Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян | 360°

Мир 18 сентября 2022, 02:51 Поделиться Telegram

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Viber Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян Глава Центра НАТО Сартс появился на публике в носках, с оскорбляющей россиян надписью РИА «Новости»

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На конференцию в Варшаве директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл в носках украинского бренда, на которых была оскорбительная для россиян надпись.

Среди присутствующих на церемонии был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В официальном аккаунте польского ведомства в Twitter, появились фотографии с Сартсом, отметило РИА «Новости».

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Сообщения об этом появились и в аккаунте украинского производителя одежды. Таким образом он решил использовать этот случай как бесплатную рекламу. В комментариях Сартс подтвердил, что на встрече присутствовал именно в этих носках.

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Русофобская риторика и провокации присутствуют у прибалтийских политиков. Это и битва с памятниками, и визовые вопросы, и запреты телеканалов. Такие действия имеют самое простое объяснение. Публицист Анастасия Миронова считает, что им просто нужно выбить из власти русских.

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