Эксклюзив 05 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Никакого безумия — просто деньги. Как русофобия в Прибалтике связана с дележом бюджетов Журналист Анастасия Миронова объяснила проявление русофобии в Прибалтике дележом бюджетов РИА

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Русофобская риторика и провокации прибалтийских политиков имеют самое простое объяснение. Кажется, что они все сумасшедшие и нацисты. Но на самом деле им просто нужно выбить из власти русских. Об этом написала журналист, писатель и публицист Анастасия Миронова.

Далее — ее прямая речь.

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Одно из самых интересных сегодня занятий — смотреть, что еще учудит Прибалтика. Битва с памятниками, предложение управиться со своими русскоязычным населением, визовые войны, запреты телеканалов. Рядовой обыватель, сталкиваясь с этой чепухой в рутинном потоке новостей, вряд ли понимает, зачем все это делается: петля на танк, подсечка воину-освободителю, рассуждения про лагеря…

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РИА «Новости»

Наверное, обычному человеку из России кажется, что в Латвии с Эстонией все просто обнаглели. Извините, но не может же быть, чтобы сразу все. И чтобы прямо наглые стали, как звери. И чтобы они вдруг разом сошли с ума, тоже быть не может.

Вероятно, в этих странах живут сплошные нацисты и их потомки? Тоже вряд ли. Ну да, воевали в СС, зачищали наш северо-запад, ликвидировали гетто… Но не все же там впрямь нацисты? Тогда зачем им все это? Зачем изо дня в день оскорблять, мучить, изводить своих русских и злить нас? Не просто же из удовольствия.

А я знаю зачем. Выборы! Под шумок решили грамотно поделить власть, окончательно оттесняя от управления русских местных политиков.

Они оказались в положении устрицы, зажатые меж двух створок. Сейчас эти политики стремительно теряют голоса своих избирателей, потому что дискредитированы в глазах русских.

РИА «Новости»

Они вынуждены молчаливо смотреть на уничтожение памятников и даже поддерживать агрессивную риторику по поводу того, что поездки в, прости господи, Эстонию и Латвию — это привилегия. Они не могут возразить хоть слово против предложения выявлять хороших русских и закрыть границу перед остальными.

Как они могут быть против, если там уже есть уголовные дела за поддержку России, а сейм проголосовал за лишение гражданства тех, кто выступает на стороне Москвы? Арестовывают даже латышей.

Представьте, как себя чувствуют все эти русские депутаты, которые для государства являются, несмотря на рождение в Латвии, натурализованными гражданами, то есть получившими паспорт не по врожденному праву на него.

Вышвырнуть из гражданства? Это не моя метафора, а появившийся в Латвии популярный оборот. Представьте, что вы родились и выросли там, сдавали для получения паспорта экзамен по языку, вас унизительно проверяли на предмет выученных историй из жизни и быта местного населения. Вы справились, кое-как прорвались сквозь все преграды, сделали карьеру. У вас, разумеется, в Латвии дом родители, дети, друзья… У вас там родные могилы, в конце концов. И все это вы в одночасье можете потерять, просто выступив, к примеру, против недопуска российских кошек к участию в местных выставках. Вас могут взять и лишить гражданства.

РИА «Новости»

Вообразите, что завтра в России придумают так разбираться с неугодными. Между прочим, теперь даже не семидесятые, никакие фонды спасения нас в Вене не ждут.

И этих русских политиков никто нигде не ждет. Потому они тихо сидят и терпят. Даже поддакивают иногда. Мол, скажем нет российской агрессии! Нет плохим русским! Европа не для русских и прочее. Я знаю нескольких депутатов из Прибалтики — они молчат насчет притеснения своих же избирателей и активно участвуют в сборах на нужды Украины, занимаются украинскими беженцами.

А что избиратели? Они мотают на ус… Зачем им русский депутат, который позволяет бульдозерам ездить по мемориальному комплексу и поддержал запрет на въезд в страну их родственников и друзей? Ведь визовый запрет по факту коснется всех, кроме кровной родни, да и то их поездки под вопросом.

То мы не помним, как надо было раньше возиться с приглашениями, заверять их в тьме инстанций? Кому это надо? Никакая двоюродная тетка или друзья детства уже в Прибалтику не прорвутся.

Прямо сейчас я наблюдаю крах политической карьеры нескольких таких политиков, с кем раньше общалась в сети.

Например, в Латвии есть депутат Николай Кабанов из латышского «Согласия». В феврале Кабанов удалил меня из друзей в Facebook* «на всякий случай». Потому что за такие связи могут и мандата лишить.

Еще в январе Кабанов выступал с роликами о скачке цен на услуги ЖКХ и показывал платежные квитанции своего сына, у которого коммуналка выросла в цене в два раза.

Это было в январе, а в начале марта господин Кабанов вовсю разоблачал российскую военщину, помогал устроить в Латвии украинских беженцев и тщательно обходил новости о борьбе в Латвии с неправильными русскими.

Его избиратели прямо у него на странице смеются горько, а Кабанов, знай, повторяет мантры латвийского официоза об оккупантах и необходимости изолировать избирателей самого Кабанова.

Другой пример, который я наблюдаю: депутат эстонского парламента от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовская, избранная русскими Таллина. Какая тоска и жалость ко всем ним меня разбирает, когда Мария постит у себя одиозные образцы агиток украинского агитпропа, а избиратель тут же пишет ей, что живет рядом с аэропортом, где стали принимать самолеты НАТО.

Мария вся душой с Украиной, а человек, который за нее голосовал, недоумевает, почему ему мешают по ночам спать военные самолеты и зачем вообще им такое счастье на голову, у них русский район, наполовину русский город, они не планируют воевать на стороне НАТО и меньше всего в своей жизни хотят, чтобы по ним, русским, шандарахнули по ошибке самолеты НАТО или московские «Калибры». Они Марию, может, и выбрали для того, чтобы детей американские самолеты по ночам не будили.

Сейчас эти русские, которых и с гражданством много, сидят и смотрят, как их предают русские политики. Зачем они пойдут за них голосовать?

Кажется, вся эта русофобская волна разгоняется именно с одной главной целью — снизить процент голосов, отданных за русских депутатов. Потому что они — чужой рот на дороге.

В этих странах проживание сегрегированное. В Эстонии русские живут в земле Ида-Вирумаа, даже в Таллине у них свои места компактного проживания. Так, русским в эстонской столице является крупнейший район, от которого как раз баллотировалась Юферева, — Ласнамяэ.

В Латвии это Даугавпилс, рижская Болдерайя. Зачем им там русские депутаты? Они будут тянуть туда деньги, требовать менять русским асфальт, ремонтировать им школы, проводить фестивали, на которых те же русские будут петь свои проклятые русские песни. Самолетами, опять же, возмутятся, а как не возмутиться — русские же в НАТО не просились.

Эти регионы и анклавы и так разительно отличаются от латышских и эстонских. Восток Эстонии — обезлюдевшая жуткая земля с бедным населением, где не хватает врачей и учителей, а все развлечение для подростков — толкаться в холле супермаркета.

«Русский» пляжный Силламяэ не идет ни в какое сравнение с эстонским Пярну — в Силламяэ никто не хочет вкладывать деньги. Зачем, если есть эстонские регионы?

Так же в Латвии. Большой русский Даугавпилс и маленькая латышская Валмиера — небо и земля.

В этих странах ты не только видишь, а кожей ощущаешь, что им русские регионы поперек горла. И русские политики не нужны — они же будут тратить деньги на русских хотя бы для того, чтобы русские их в следующий раз выбрали.

Посмотрите на интересную судьбу бывшего рижского мэра Нила Ушакова, который, как только получил популярность, был сослан на европейскую бюрократическую должность, откуда уже не сможет тянуть из бюджета деньги «на своих русских».

Какая удача подвернулась нынче властям: одним махом расчистить политическое поле от тех немногих русских политиков, которые, хоть и поглощенные центристскими объединениями, еще пытаются что-то делать.

Ради такого дела можно и сумасшедшими прикинуться, и дураками, и нацистами. Лишь бы оставить русских без денег и своих представителей: брошенные в загибающихся регионах, они, может, вымрут, чем, наконец, угодят автохтонному населению.

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